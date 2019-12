CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Non è ancora arrivato il momento del verdetto finale: la telenovela Ibrahimovic andrà avanti ancora per qualche giorno con la svedese chiamato a decidere se accettare o meno la proposta del Milan, sei mesi di contratto a tre milioni di euro più altri 12 mesi a sei milioni.

Una proposta alla quale l'ormai ex attaccante deiaveva detto che avrebbe risposto nei primi giorni di dicembre, mentre il dubbio continua a resistere.

Calciomercato, Milan o ritiro: a Natale la decisione di Ibrahimovic

Un'attesa che ha anche infastidito la dirigenza rossonera ma che non ha ancora fatto tramontare la trattativa: contatti continui ci sono stati tra Maldini, Boban, il calciatore e il suo entourage anche se con il passare dei giorni sono diminuite le possibilità di rivedere Ibrahimovic a 'San Siro', mentre sono aumentate quelle di un ritiro a sorpresa del 38enne svedese.

Ormai è questo il ballottaggio a cui deve dar risposta Ibra visto che via via si sono defilate le altre pretendenti italiane (Bologna e Napoli) e che quelle straniere (come l'Everton di Ancelotti) non sono mai decollate. Appuntamento però a dopo Natale, secondo quanto riferisce 'sportmediaset.it': ancora qualche giorno di riflessione quindi prima che Ibrahimovic dica la sua. Milan o ritiro.

