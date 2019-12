SONDAGGIO MILAN HAALAND /Il Milan è piombato prepotentemente su Haaland, giovane stella classe 2000 del Salisburgo seguita dai principali top club europei.

La dirigenza rossonera sogna il grande colpo già in vista di gennaio, per cercare di porre rimedio ad una prima parte di stagione deludente e ritornare in corsa per un piazzamento in Europa.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Dove potrebbe arrivare il Milan di Pioli con il colpo Haaland? Questa domanda è stata posta ai lettori di Calciomercato.it tramite Twitter: secondo il 50,8 % l'acquisto del norvegese non permetterebbe ai rossoneri di rientrare in corsa per l'Europa. Secondo il 29,4% sarebbe Europa League, solo il 19,8% crede invece alla Champions League.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juve e Milan, bomba dalla Norvegia: Haaland vola da Solskjaer

Calciomercato, da Haaland a Kulusevski: pioggia di milioni per gli Under 20