CALCIOMERCATO NAPOLI IGOR / Il Napoli è caccia di rinforzi per la difesa in vista di gennaio ma anche della prossima stagione. Lo confermano gli interessi per Rrhamani del Verona e Acuna dello Sporting CP, ma anche quello per Igor della Spal.

Calciomercato Napoli, obiettivo Igor della Spal: sfida ad Atalanta e non solo

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, al club di Aurelio De Laurentiis piace molto il giovane brasiliano in forza agli estensi dall'estate scorsa.

Per il classe '98, cheha impiegato finora sia nella difesa a tre che da laterale sinistro nel centrocampo a cinque, gli azzurri dovranno vedersela con la concorrenza italiana, Atalanta in particolare , e inglese. Sull'ex Salisburgo, protagonista fin qui di una stagione positiva nonostante l'ultimo posto della Spal, risulta infatti esserci pure una big della Premier.

