MILAN BENNACER ATALANTA / Con l'arrivo di Pioli, Bennacer è diventato un titolare del Milan. L'algerino, dopo un periodo di ambientamento, ha soffiato il posto a Biglia. In casa rossonera in molti credevano in lui questa estate soprattutto dopo una Coppa d'Africa da protagonista: "Sono felice di essere tra i primi 10 del Pallone d'oro africano - ammette il calciatore ai microfoni di 'MilanTv' - Ora devo fare sempre di più per confermarmi. Ho fatto più partite adesso, spero di poter far sempre meglio. Biglia? Parla tanto con me, soprattutto quando sbaglio, mi sta davvero aiutando molto.

Compagni? Tutti giocatori per me sono uguali, anche se è normale avere più rapporti con alcuni".

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, per il Milan c'è l'Atalanta a Bergamo. L'obiettivo è chiudere bene l'anno, anche senza una pedina fondamentale come TheoHernandez, che sarà squalificato: "Assenza pesante? Qualcuno prenderà il suo posto e siamo fiduciosi che potrà fare bene per aiutare la squadra - prosegue Bennacer - Dobbiamo dare tutto prima delle vacanze per finire bene l'anno. La fiducia ultimamente è cresciuta e porto più la palla. Contro il Sassuolo ho fatto un grande errore, avrei dovuto segnare. Dobbiamo fare bene per i tifosi e anche per il mister perché sappiamo tutti che quando fai male è il mister a pagare. 2020? L'obiettivo è di poter fare ancora meglio ed essere più decisivo".

