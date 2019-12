INTER-GENOA CONFERENZA STAMPA CONTE SCUDETTO ESPOSITO INFORTUNATI LAUTARO LUKAKU - Dopo la vittoria della Juventus, nell'anticipo del mercoledì contro la Sampdoria grazie ai gol di Dybala e Cristiano Ronaldo, l'Inter torna in campo per agganciare nuovamente in testa i bianconeri di Sarri e chiudere, così, in bellezza il 2019. L'avversario di giornata è il Genoa del grande e amato ex, Thiago Motta, in crisi di risultati e con una classifica decisamente deficitaria.

Antonio, tecnico dei nerazzurri, dovrà fare a meno dello squalificatoe dei tanti infortunati: Calciomercato.it segue inla conferenza stampa della vigilia.

- Gli infortuni e la risposta del gruppo: "Con il Genoa la partita più importante. Per tante ragioni abbiamo dovuto affrontare tanti problemi. Penso che li stiamo affrontando nella maniera giusta, il gruppo si è responsabilizzato. Abbiamo alzato i giri del motore e alcuni hanno dato di più"

- Agoumé ed Esposito: ''C'è stata una crescita importante di questi due ragazzi che hanno avuto modo di allenarsi con noi, soprattutto Esposito e poi anche Lucien. Tutti e due sono ragazzi giovani che hanno esordito con noi, meritandoselo. Stanno crescendo, possono diventare parte della fondamenta dell'Inter per tantissimi anni. Credo tanto in loro".

- Il punto sull'infermeria: "Manca un allenamento, faremo delle valutazioni sapendo che comunque con la squalifica di Brozovic e quella di Lautaro la coperta resta corta e siamo in emergenza".