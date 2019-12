CALCIOMERCATO NAPOLI TORREIRA AMRABAT VERONA KUMBULLA RRAHMANI / Il Napoli si prepara a rinforzarsi sul calciomercato invernale. Giuntoli è alla ricerca di rinforzi soprattutto a centrocampo: il nome preferito dagli azzurri è quello di Lucas Torreira, per il quale si proverà a chiedere il prestito all'Arsenal. In questo caso siamo solo agli inizi di una possibile trattativa, ma la vogllia dell'uruguaiano di tornare in Italia - come riporta 'Il Corriere dello Sport' ci sarebbe.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: pronta la beffa al Napoli

Non solo Torreira. Il Napoli osserva anche altri nomi: Lobotka, Berge e Soumaré, che però ha un costo decisamente elevato. In Italia, invece, gli occhi si sono posati soprattutto in casa Verona: Giuntoli ha già discusso con Tony D'Amico di Amrabat (sarebbe per giugno), ma non è stato l'unico giocatore gialloblù di cui si è parlato. Sempre per l'estate piacciono anche i due difensori di Ivan Juric, Kumbulla e Rrahmani.