CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Domani alle ore 18.30, in contemporanea con Inter-Genoa, il Flamengo di Gabigol contenderà in finale al Liverpool il Mondiale per club.

Un appuntamento importantissimo per l'attaccante brasiliano classe 1996 che vuole coronare al meglio una stagione indimenticabile, dopo le vittorie del Brasilerao e della Copa Libertadores. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE >>>> Flamengo, non solo Gabigol: altro bomber dalla Serie A

Calciomercato Inter, incontro per Gabigol: l'offerta del Flamengo

La dirigenza del Flamengo è da tempo fiduciosa sulla conferma del proprio attaccante ma dal Brasile arrivano importanti novità in merito al futuro di Gabriel Barbosa: secondo quanto riportato da 'Terra', il club brasiliano ha presentato la sua offerta per acquistare il capocannoniere dell'ultima Copa Libertadores da 16 milioni di euro. Ulteriori novità ci saranno nelle prossime ore perché a Doha, dove il Flamengo sta disputando il Mondiale per Club, l'entourage di Gabigol incontrerà i dirigenti del Flamengo per fare il punto della situazione. Per Gabigol pronto un accordo triennale.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, affare Kulusevski: le ultime di CM.IT

Juventus e Inter, sfuma un obiettivo: il rinnovo è UFFICIALE