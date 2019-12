CALCIO ALLERTA METEO PARTITE A RISCHIO MALTEMPO / Sull'Italia torna l'incubo maltempo. Sarà un weekend decisamente complicato soprattutto al Nord, con diverse aree particolarmente interessate. In cima, come spesso accade, c'è la Liguria per cui oggi è scattata l'allerta meteo rossa con scuole chiuse.

In questo senso non ci dovrebbero essere ripercussioni sulla, in quanto al 'Ferraris' si è già giocato mercoledì (), anche se ieri è stata rinviata la gara di Serie B tra Spezia e Cremonese, prevista per stasera

Allerta arancione, invece, su gran parte della Lombardia e sull'area sud-orientale del Piemonte, oltre che sui Bacini centrali emiliani. Da valutare, quindi, le condizioni meteo anche in relazione a Inter-Genoa in programma domani alle 18 mentre sul Friuli (Udinese-Cagliari, prevista domani) c'è allerta gialla. Per l'Emilia (sul resto della regione c'è allerta gialla) occhio a Parma-Brescia e Sassuolo-Napoli, anche se queste partite si giocheranno domenica e c'è ancora tempo per valutare. Con le condizioni attuali del maltempo sono da tenere particolarmente d'occhio due partite in programma domenica: Atalanta-Milan e soprattutto Torino-Spal, con il Piemonte che - dopo la Liguria - sembra essere la regione più interessata dall'allerta meteo. A seguire alcune zone della Lombardia (tra cui Bergamo) e dell'Emilia-Romagna.