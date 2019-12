Calciomercato, Vinicius rompe con Zidane: Inter e Roma in corsa

CALCIOMERCATO INTER VINICIUS ROMA - Vinicius Junior sembrava il nuovo craque del calcio mondiale. Il talento brasiliano classe 2000, nonostante la giovane età, era un punto fermo del Real Madrid la scorsa stagione, ma poi con il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina delle 'Merengues' le cose sono cambiate radicalmente. L'ex Flamengo fatica a trovare spazio: soltanto 5 presenze da titolare nella Liga ed una in Champions League a qualificazione già ottenuta.

Il suo minutaggio è inferiore a quello del connazionale, più giovane di un anno ed il suo futuro nella capitale spagnola non è più così certo, con il Milan dato sulle tracce di Vinicius nei giorni scorsi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, duello con la Roma per un ex

Calciomercato, Inter e Roma in seconda fila per Vinicius Jr

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esclusione per tutti i 90 minuti dal Clasico contro il Barcellona. Nonostante si fosse scaldato a lungo, Vinicius Jr non è entrato in campo: un affronto che ha incrinato ulteriormente il suo rapporto con Zidane e che lo ha spinto a chiedere la cessione a gennaio. Secondo il portale iberico 'El Desmarque', la destinazione più probabile è la Premier League inglese dove almeno cinque club sono pronti a darsi battaglia: si tratta di Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Wolverhampton. In seconda fila, invece, ci sarebbero l'Inter e la Roma insieme ai francesi del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Inter, Lautaro Martinez: "Voglio vincere con Messi. Su Icardi..."