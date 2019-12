CALCIOMERCATO HAALAND MILAN CLAUSOLA / Tutti pazzi per Haaland. La stellina del Salisburgo ha stregato tutti soprattutto in Champions League, dove ha segnato con una regolarità disarmante al suo debutto, in un girone con il Napoli e il Liverpool campione d'Europa. Su di lui si sta scatenando una vera e propria asta di calciomercato, favorita dalla clausola rescissoria relativa a gennaio. Il suo cartellino arriverebbe a costare circa 30 milioni commissioni comprese (Raiola esulta), ma è valida solo per questo mercato invernale mentre se la cessione slittasse a giugno la cifra tornerebbe sui 70-80 milioni.

In questo senso il Milan si è iscritto alla corsa, in cerca com'è di gol in grado di portarla in qualche modo in Champions League.

I rossoneri sono ancora in stand-by conpiace ma i costi sono comunque alti e poi c'è l'eventuale discorso con ilper Jovic. Per questosta pensando concretamente ad: detto del cartellino non esoso grazie alla clausola, l'offerta d'ingaggio messa sul piatto è monstre.

Il Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport', è pronto a proporre 5,5 milioni di euro più bonus a stagione per 5 anni: cifre superiori a quelle della Juventus, arrivata a 3 milioni. E con Raiola, i rossoneri hanno in ballo pure il rinnovo di Donnarumma su cui i bianconeri sono sempre vigili. Su Haaland ci sono fortissime anche Borussia Dortmund e Lipsia, oltre anche al Nizza, che hanno già mosso passi concreti. Senza contare il Manchester United, che ha in mente un piano 'diabolico': bloccare il giocatore pagando in ogni caso 70-80 milioni e lasciarlo al Salisburgo per la seconda parte di stagione.

