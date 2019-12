JUVENTUS LAZIO SCELTE SARRI / Tridente o non tridente? Questo il grande dubbio di Maurizio Sarri a due giorni dalla finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. La Juventus partirà oggi per l'Arabia Saudita, dove domenica sfiderà i biancocelesti di Simone Inzaghi nella finalissima di Riyad. Clicca Qui per restare aggiornato si tutte le news di calciomercato!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Lazio, ecco l'offerta che infiamma la Supercoppa

Juventus-Lazio, le scelte di Sarri per la Supercoppa: dubbio tridente

Il nodo formazione riguarda i tre tenori in attacco, con Cristiano Ronaldo l'unico sicuro della titolarità in avanti. Sarri deve decidere se confermare sia Dybala che Higuain al fianco del ritrovato CR7, o escludere uno dei due argentini almeno inizialmente.

Il 'Pipita' in questo caso sembrerebbe leggermente in vantaggio su connazionale, conche sulla trequarti potrebbe tornare dall'inizio e spuntarla su Bernardeschi.

Se invece Sarri confermasse il tridente da 'bar', come nelle ultime due gare con Udinese e Sampdoria, Il tecnico di Figline potrebbe apportare delle modifiche nelle retrovie con De Sciglio che sarebbe favorito su Cuadrado per dare più equilibrio alla squadra. Alex Sandro e Szczesny vanno verso il recupero e, insieme a de Ligt (favorito su Demiral), dovrebbero partire dal 1' nella sfida che vale il primo titolo della stagione. In mediana ci sarà il rientro di Bentancur, dopo la squalifica di Genova, insieme a Pjanic e Matuidi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

FOTO CM.IT - Lazio-Juventus, biancocelesti a Riyad: c'è anche Lotito

Juventus, infortuni Alex Sandro e Szczesny: le ultime