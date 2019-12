CALCIOMERCATO MILAN ATALANTA CALDARA / Rinforzare la difesa per affrontare al meglio l'entusiasmante seconda parte di stagione, che vedrà l'Atalanta di Gasperini protagonista in Serie A, Champions League e Coppa Italia. In uscita c'è Kjaer, per il quale al momento non sono stati mossi passi ufficiali per l'eventuale ritorno a Siviglia, mentre in entrata il sogno di Gasperini è ritrovare un talento lanciato proprio da lui: clicca qui per restare aggiornato.

Nel mirino c'è infatti Mattia, in uscita daldato l'esiguo minutaggio concessogli da. E' possibile, riporta 'Tuttosport', che a gennaio i rossoneri possano aprire a un trasferimento in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Milan, fermento in difesa: 'nuova' pista per Caldara, si accelera in entrata

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, momento decisivo: summit per Ibrahimovic