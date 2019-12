CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK - Stefano Pioli sta cercando di risollevare le sorti del Milan dopo un avvio di stagione catastrofico che ha portato all'esonero del suo predecessore Marco Giampaolo. L'obiettivo di inizio stagione, considerata l'esclusione dalle coppe europee imposta dalla Uefa per violazione del fair play finanziario, era il quarto posto per poter tornare in Champions. Il campionato è ancora lungo, ma classifica alla mano, ad oggi la speranza è quella di qualificarsi almeno per l'Europa League. Un traguardo che, tuttavia, potrebbe non bastare a Pioli per essere confermato.

Calciomercato Milan, contatti con Rangnick: Elliott lo vuole a gennaio

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco 'Bild', il gruppo Elliott avrebbe individuato in Ralf Rangnick il sostituto di Pioli. Il 61enne tecnico teutonico, protagonista della favola Lipsia, ha lasciato la panchina la scorsa estate ma è rimasto all'interno del gruppo Red Bull con il ruolo di Head of Sport and Development Soccer delle squadre di calcio. L'idea dei vertici del Milan sarebbe quella di affidargli di nuovo il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo, sperando di convincerlo a sbarcare a Milanello già a gennaio per ambientarsi in rossonero prima di ufficializzare il tutto in estate. Dal canto suo Rangnick, che nei giorni scorsi ha rifiutato le proposte di Bayern Monaco ed Everton, sembrerebbe interessato all'offerta.

