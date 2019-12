CALCIOMERCATO ATALANTA VERONA BARROW / In corsa per il piazzamento tra le prime quattro in Serie A e approdata agli ottavi di finale di Champions League, l'Atalanta valuta il futuro di alcuni elementi.

Tra gli attaccanti che hanno giocano di meno c'è Musa, che nel calciomercato di gennaio potrebbe trasferirsi in prestito per trovare maggiore continuità: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Su di lui, riporta 'Tuttosport', è in pole il Verona, che già lo cercò in estate : il club sta avendo già molteplici incontri e anche ieri le parti si sono sentite con la promessa che si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Restano in lizza, inoltre, le piste che portano a