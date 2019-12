Calciomercato Roma, Pruzzo: "So dove andrà Florenzi"

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI - Salvo sorprese, questa sera nel secondo anticipo di Serie A tra la Fiorentina e la Roma in campo ci sarà anche Alessandro Florenzi. Complici l'infortunio di Santon e le condizioni fisiche non ottimali di Spinazzola, il capitano giallorosso dovrebbe essere schierato titolare per la terza volta di fila tra campionato ed Europa League.

Ma il futuro di Florenzi resta un rebus specie dopo il suo ultimo annuncio : il rapporto con il tecniconon è idilliaco e le voci di mercato si moltiplicano: dai viola all'passando per ilfino al nuovo Everton di, le pretendenti non mancano.

Sull'argomento sono intervenuti in tanti, ma c'è chi è sicuro di sapere cosa succederà nel mercato di gennaio ad Alessandro Florenzi: "Da quello che so io è fatta con la Fiorentina - rivela l'ex bomber romanista Roberto Pruzzo a 'Radio Radio' - Sarà un prestito secco fino al termine della stagione che gli permetterà di giocare con continuità in vista degli Europei e poi a giugno si vedrà".

