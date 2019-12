CALCIOMERCATO INTER ALONSO / Non solo un centrocampista o il vice-Lukaku. L'Inter lavora anche per un altro colpo sulla fascia per la finestra di gennaio. Antonio Conte avrebbe infatti richiesto un elemento di spessore pure sulla sinistra, viste le non perfette condizioni fisiche di Asamoah. Biraghi, inoltre, non avrebbe ancora convinto al 100% l'ex Ct della Nazionale. Clicca Qui per restare aggiornato si tutte le news di calciomercato!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, 50 milioni per lo scudetto

Calciomercato Inter, c'è Marcos Alonso per Conte: il piano

Tutti gli indizi portano a Marcos Alonso, in cima alla lista dei desideri di Conte per la corsia laterale.

Il mister salentino conosce bene il mancino spagnolo per avere avuto alle due dipendenze quando sedeva sulla panchina dele spingerebbe per il suo arrivo a Milano già ad inizio 2020.

La trattativa non è facile ma, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe fiducia all'interno della dirigenza di Viale della Liberazione nel portare a termine l'ingaggio dell'ex Fiorentina. Il Chelsea valuterebbe 35 milioni di euro Marcos Alonso, con Marotta che punta ad abbassare le pretese dei 'Blues' o strappare il sì sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Giroud vede solo nerazzurro: doppio affare col Chelsea

Inter, super cessione da 80 milioni: Marotta ci pensa!