Juventus e Inter allo scontro non solo in campo e per la lotta scudetto. Sono tanti gli obiettivi di mercato comuni alle due antagoniste del calcio italiano, tra cui spicca soprattutto Kulusevski. Con i nerazzurri che, dopo il summit di ieri con l'Atalanta, sarebbero al momento avanti nella corsa al gioiello attualmente in prestito al Parma.

Calciomercato Juventus, smentite le voci sul ritorno di Vidal

L'Inter in alternativa continua a seguire con attenzione gli scenari per Arturo Vidal, che negli ultimi tempi ha espresso la sua insofferenza per il poco minutaggio concessogli finora al Barcellona da Valverde.

Il cileno - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - di recente sarebbe stato accostato anche ad un clamoroso ritorno alla Juve: rumors, però, che il club campione d'Italia avrebbe seccamente smentito.

Il Barcellona non aprirebbe al prestito all'Inter per Vidal, valutando il 32enne centrocampista intorno ai 25 milioni di euro. Trattativa in salita, con il giocatore però che potrebbe spingere per l'addio a gennaio per giocare con maggiore continuità. Con il Barça e Valverde i rapporti sarebbero sempre più freddi, con Vidal che tra le altre cose avrebbe chiesto di tornare dalle vacanze natalizie quattro giorni dopo rispetto ai compagni.

