CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Vetiquattro anni, esperienza internazionale, qualità tecniche indiscutibili. Milan Skriniar è un pilastro dell'Inter da due anni e mezzo, durante i quali ha mostrato poche pecche e grandi miglioramenti. Tuttavia, nelle ultime uscite tra Serie A e Champions League alcuni suoi errori si sono rivelati fatali per i nerazzurri, che non sembrano ritenere alcun calciatore indispensabile per il loro progetto, come ha dimostrato la vicenda Icardi.

Così, di fronte alla giusta offerta, anche per Skriniar potrebbero aprirsi le porte della cessione nelle future sessioni di calciomercato clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Skriniar

Al di là delle recenti difficoltà del difensore, riporta 'Tuttosport', da settimane l’Inter starebbe ragionando su Skriniar: nonostante la volontà del giocatore di restare, qualora il suo rendimento dovesse essere ancora scostante e la crescita di Bastoni proseguisse, in futuro sarebbe meno complicato sedersi al tavolo con eventuali interlocutori come Barcellona, Real Madrid o Manchester City. I nerazzurri, dal canto loro, partono da una valutazione di almeno 75-80 milioni di euro.

