CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG PAREDES EMRE CAN / La Juventus continua a lavorare per Leandro Paredes del PSG. In vista del calciomercato invernale, l'obiettivo della dirigenza torinese è quello di regalare a Sarri un centrocampista più congeniale alla sua idea di gioco.

Così, conin uscita ormai da tempo, prende corpo un possibile super scambio con i francesi: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, scambio Paredes-Emre Can col PSG: le ultime

In questo momento, il nome più caldo per la Juventus sembra quindi Paredes, centrocampista 25enne dalle grandi doti tecniche. Bianconeri e parigini, riporta 'Tuttosport', starebbero continuando a parlarne e le possibilità che il prossimo mese l’affare si concretizzi sono date in ascesa. Il maxi affare si farebbe sulla base di uno scambio alla pari, considerati i costi complessivi simili, che porterebbe benefici a entrambe le società. Importanti novità si attendono quindi nelle prossime settimane.

