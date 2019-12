CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ATALANTA PARMA KULUSEVSKI / L'Inter tenta l'affondo per Kulusevski, ma la Juventus non sta a guardare e prepara la risposta. Il derby d'Italia prosegue tra campo e mercato e inizia a surriscaldarsi quando ci avviciniamo al momento clou della stagione. Nel mirino delle due compagini c'è Dejan Kulusevski, mezzala 19enne messasi in mostra con la maglia del Parma ma di proprietà dell'Atalanta, che non vuole liberarsene facilmente.

Così, nonostante i tentativi concreti dell' Inter , l'asta sembra destinata a proseguire ancora a lungo: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Kulusevski: le ultime

Dopo il recente incontro tra la dirigenza interista e l'Atalanta non è arrivato l'accordo per Kulusevski: l’ad Marotta avrebbe proposto una cifra vicina ai 35 milioni più bonus con la possibilità di inserire nell’operazione Matteo Politano come parziale contropartita. L'obiettivo è quello di anticipare la folta concorrenza per metterlo a disposizione di Conte già dal prossimo mese, magari proponendo anche Dimarco come indennizzo per gli emiliani. Tuttavia, riporta 'Tuttosport', la risposta della Juventus non dovrebbe farsi attendere: Paratici sarebbe pronto a sfoderare una ripartenza calando sul tavolo il recuperato Marko Pjaca o qualche giocatore dell’Under 23, Mota Carvalho o Han in primis.

