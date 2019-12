Inter, Stankovic già saluta: è il nuovo allenatore della Stella Rossa

STANKOVIC STELLA ROSSA ALLENATORE INTER / Dejan Stankovic lascia l'Inter. L'ex centrocampista serbo meno di un mese fa veniva accolto dal club nerazzurro all'interno del settore giovanile, con 'delega' alla parte strettamente tecnica.

Ora la grande occasione per lui, con la prima vera esperienza da allenatore: un ritorno da brividi alla

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il club serbo ha infatti annunciato l'addio di Vladan Milojevic dopo una stagione altalenante, soprattutto in Champions League. Una vera e propria rivoluzione da parte della Stella Rossa, insieme anche all'addio del ds Stefan Pantovic: una doppia batosta per i tifosi che, però, vengono subito tranquillizzati dalla società. "Dormite serenamente", ha scritto il club su Twitter presentando così l'arrivo del figliol prodigo Stankovic con lo scatto che lo ritrae in una stretta di mano con il presidente. Nelle ultime settimane, oltre al lavoro nel settore giovanile dell'Inter, aveva l'ex centrocampista ha collaborato come opinionista per 'Dazn'. Ora il grande salto.