INTER MILAN ARSENAL OZIL FENERBAHCE / Mesut Özil sempre più vicino a lasciare la Premier League e l'Arsenal. Il fantasista tedesco sta vivendo una stagione piuttosto travagliata a Londra e a gennaio potrebbe cambiare maglia per sbarcare in Turchia. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato, addio Arsenal: Özil verso il Fenerbahce

Secondo il quotidiano 'Fotomac', il Fenerbahce sarebbe vicino a chiudere la trattativa per l'ex Real Madrid.

Il Ds del club di Istanbulsarebbe volato in settimana nel capoluogo londinese per cercare di arrivare ad un accordo con l'Arsenal, per cui mancherebbero solo alcuni dettagli.

Özil dovrebbe passare in prestito fino al termine della stagione al Fenerbahce. Neanche l'imminente arrivo in panchina di Arteta basterebbe per cambiare la situazione, con il 31enne tedesco deciso a cambiare aria. Özil, accostato in tempi non sospetti anche a Inter e Milan, nella stagione in corso non è ancora andato a segno, mettendo a referto solo due assist tin 11 presenze.

