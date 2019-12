JUVENTUS GUARDIOLA PSG / Nuovi rumors sul futuro di Pep Guardiola. Il Manchester City è ormai lontanissimo dal Liverpool capolista in Premier e, senza un eventuale successo in Champions, l'allenatore spagnolo potrebbe salutare i 'Citizens' la prossima estate. L'ex Barcellona è stato a lungo accostato alla Juventus prima dell'arrivo di Sarri, ma adesso sarebbe diventato un obietivo concreto anche di un'altra big europea. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, il PSG sogna Guardiola in panchina

Stando al 'Daily Mail', il Paris Saint-Germain sarebbe fortemente interessato a Guardiola, visto il probabile divorzio a giugno con Tuchel.

Il tedesco faticherebbe a gestire lo spogliatoio, soprattutto stelle del calibro di. Il mister catalano sarebbe il sogno della proprietà del PSG, che nei prossimi mesi potrebbe sferrare l'assalto per portarlo sotto la Tour Eiffel.

Oltre a Guardiola un altro nome che il club campione di Francia terrebbe in grande considerazione è quello di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus, legato contrattualmente fino a giugno ai bianconeri, ha deciso di prendersi un anno sabbatico per ripartire dalla prossima stagione. E, oltre a Manchester United e Bayern Monaco, la panchina del PSG farebbe gola al tecnico livornese.

