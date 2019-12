FRANCIA ZIDANE DESCHAMPS NAZIONALE / Didier Deschamps ha rinnovato il contratto con la nazionale francese. Il nuovo accordo tra la federazione e il ct scadrà nel 2022, due anni più tardi di quello che era il termine precedente.

Un grande attestato di stima nei confronti dell'allenatore che ha aperto un ciclo vincente con la finale degligiocati in casa e il trionfo senza appello alrusso nel 2018.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Deschamps, però, pensa già al futuro e a quello che potrebbe essere il suo successore. A questo proposito, l'ex Juventus non ha il minimo dubbio: "Il prossimo ct sarà Zizou, Zinedine Zidane". L'attuale tecnico del Real Madrid sta cercando di ricostruire i Blancos che hanno dominato in Europa vincendo tre Champions di fila: "Prima o poi sarà lui", è convinto Deschamps in un'intervista rilasciata a 'Le Monde'. Il commissario tecnico della Francia, inoltre, parla anche della possibilità di un ritorno in nazionale di Benzema: "Non ho niente da dire su di lui, per me non è un argomento. La decisione della Cassazione non mi riguarda e non è affar mio. Quando devo prendere una decisione, qualunque essa sia, il mio unico obiettivo è l'interesse collettivo della Francia".