NAPOLI FABIO CANNAVARO / Serata di gala per la fondazione Cannavaro-Ferrara, con la raccolta fondi per una nuova ambulanza durante la 'Charity Night 2019'. Presenti sia Paolo che Fabio Cannavaro: l'ex difensore di Napoli, Juventus e Nazionale ha parlato dei temi caldi legati al club azzurro, dall'allenatore ai... capitani.

LEGGI ANCHE >>>>VIDEO CM.IT - Napoli, Paolo Cannavaro: "Ammutinamento? Ecco cosa avrei fatto"

ALLENATORE - "So che Gattuso è molto contento, è un ragazzo intelligente con idee molto chiare, crede molto nel lavoro e cercherà di motivare tutti al massimo. Poi dopo i periodi bui ci sono quelli in cui i giocatori torneranno a fare quello che hanno sempre fatto, perché la squadra è forte".

INSIGNE - "Deve stare tranquillo, tornare a fare quello che ha sempre fatto, giocare, segnare, divertire, poi la gente dimenticherà le chiacchiere. Quello che vogliono è solo divertirsi.

Bisogna stare sereni e andare avanti".

POSSIBILE RITORNO - "Ho fatto una scelta diversa, il Guangzhou è una società importante che ha vinto 8 scudetti e 2 Champions, tornare in Italia è il mio obiettivo ma ad ora sono molto contento di quello che sto facendo".

NAZIONALE - "Dopo la grande amarezza del passato è un momento sereno, la squadra ha vinto tutte le partite, anche dal punto di vista del gioco, ma ora arriva il difficile. Abbiamo una buona squadra".

RITIRO POST-SALISBURGO - "Il ritiro non piace a nessuno".

KOULIBALY PUÒ VINCERE IL PALLONE D'ORO COME CANNAVARO? - Se non ci è riuscito van Dijk quest'anno non ce la farà più nessuno.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Gent, ESCLUSIVO Ngadeu 'lancia' la sfida. E su Dzeko: "Tra i migliori al mondo"

Calciomercato Milan, bivio Ibra: scelta clamorosa