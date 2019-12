Fiorentina, tegola Chiesa: arriva il comunicato del club viola

FIORENTINA CHIESA INFORTUNIO CONVOCATI / Niente da fare per Federico Chiesa: il talento della Fiorentina salterà infatti la sfida con la Roma, in programma domani alle 20:45 allo stadio Franchi. L'attaccante viola, come riportato dal club, non risulta nemmeno tra i convocati a causa del dolore alla caviglia destra dovuto all'infortunio rimediato nella sfida di campionato contro l'Inter. Un infortunio che, comunque, non preoccupa la Fiorentina: gli esami a cui si è sottoposto Chiesa, infatti, hanno escluso problematiche capsulo-ligamentose.

Finisce qui il suo 2019, quindi, ma l'esterno offensivo dovrebbe essere nuovamente a disposizione per la partita coldel 6 gennaio.

