Calciomercato Inter, 'no' dell'Atalanta per Kulusevski: gli aggiornamenti

CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI /Inter e Atalanta continuano a negoziare per il trasferimento a Milano di Dejan Kulusevski: secondo l'edizione online de 'La Gazzetta dello Sport', dopo settimane di contatti in questi giorni i due club stanno cercando l'accelerata decisiva, ma l'accordo non è ancora arrivato.

Oggi, nell'incontro tra le parti, i nerazzurri hanno proposto di bloccare il calciatore in vista del calciomercato estivo, ma senza mettere sul tavolo i 40 milioni richiesti dai bergamaschi.

Calciomercato, pronta l'asta per Kulusevski: obiettivo Premier

Si tratta del principale ostacolo per l'accordo definitivo, in quanto la società atalantina è pronta a scatenare un'asta, in attesa di offerte migliori rispetto a quella dell'Inter, probabilmente dalla Premier. Nel frattempo, il Parma resta sicuro di riuscire a trattenere il calciatore fino al termine di questo campionato.

