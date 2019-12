Calciomercato Napoli, si lavora al doppio colpo: c'è già un accordo

CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT RRAHMANI / Il Napoli, dopo la profonda crisi di risultati che ha portato all'esonero di Carlo Ancelotti, comincia a lavorare per rinnovarsi. In questi giorni il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha intavolato diverse trattative e i contatti più fitti sono stati con l'Hellas Verona, con il quale i partenopei vorrebbero mettere a segno un doppio colpo. Oltre all'idea Sofyan Amrabat, gli azzurri stanno infatti negoziando per Amir Rrahmani, acquistato dai gialloblù dalla Dinamo Zagabria.

Calciomercato Napoli, Rrahmani ha già detto sì

Sia il difensore che il centrocampista arriverebbero all'ombra del Vesuvio l'estate prossima, e il costo totale del doppio colpo si aggirerebbe, secondo 'Sky Sport', sui 30 milioni di euro. Gli affari potrebbero anche essere slegati: Amrabat, infatti, ha ricevuto una proposta anche dall'Inter e non ha ancora deciso la sua prossima destinazione, chiedendo per ora un ingaggio molto elevato al Napoli, in attesa di comprendere la volontà dei nerazzurri. Rrahmani, da parte sua, ha già dato l'ok al traferimento e tra i club è stato raggiunto l'accordo economico.

