Juventus, Buffon: “Sto bene: non mi ritiro! Attenti alla Lazio”

JUVENTUS BUFFON RITIRO / Gigi Buffon ha parlato del suo momento e di quello della Juventus attraverso la sua app ufficiale, allontanando nuovamente il suo ritiro dal calcio giocato: "Raggiungere Maldini mi ha onorato, essere un punto di riferimento per il gruppo mi spinge ad andare ancora avanti e a voler migliorare, anche alla soglia dei 42 anni.

Per come mi sento, farei un torto a me stesso se smettessi di giocare".

Juventus, Buffon: “Solo la Lazio ci ha strappato qualche trofeo”

SUPERCOPPA - "Sarà un match complicato, basta pensare alla sfida di Roma di pochi giorni fa e a quelle degli ultimi anni. La squadra di Inzaghi è stata l'unica a strappare trofei in Italia durante questi anni di dominio juventino".

