CALCIOMERCATO MILAN BORINI / Sono destinate a separarsi a gennaio le strade del Milan e di Fabio Borini. Intervenuto ai microfoni di 'Radio Rossonera', l'agente dell'esterno Roberto De Fanti ha annunciato: "Ogni allenatore fa delle scelte, a gennaio si cercherà di comune accordo di farlo giocare da un'altra parte.

Dove? Le soluzioni non mancano sia in Italia che in Inghilterra. Il Milan resterà in ogni caso un'esperienza assolutamente positiva per il giocatore". L'ex Roma è ai margini del progetto di Pioli e potrebbe tornare in Premier League, dove è finito nel mirino del Crystal Palace di Hodgson