Allegri, ancora bordate al calcio italiano: "Si parla di tattica, tutte cavolate"

ALLEGRI TATTICHE ITALIA / Nel corso della sua intervista ai microfoni di 'ESPN' pubblicata in più puntate, Massimiliano Allegri ha parlato dei suoi metodi di allenamento, dedicando nuove bordate al calcio italiano: "Nella mia ignoranza non ho nemmeno un computer, ho un iPad che mi ha dato la Juventus. Ci guardo le partite, e qualche statistica, ma fortunatamente ho una buona memoria e ricordo cosa accade".

PANCHINA - "Chi dice che gli allenatori debbano guardare le partite dalla tribuna dice un'enorme cavolata. Devi respirare la partita da bordocampo, solo così capisci quand'è il momento di cambiare un calciatore.

Come puoi farlo da lontano? Stanno cercando di rendere il calcio una scienza esatta, ma allora se il caso è questo, gli allenatori vadano pure al cinema".

TATTICA - "Quando il pallone finisce tra i piedi dei Ronaldo, Dybala, Ronaldinho, Seedorf, Pirlo... Io devo mettere gli altri calciatori in una posizione per farglielo arrivare, poi sono i singoli a decidere. In Italia si parla di tattiche, schemi, tutte cavolate... Il calcio è arte e gli artisti sono i calciatori di classe mondiale. Non devi insegnar loro tutto, devi solo ammirarli e metterli in condizione di far bene.

