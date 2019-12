Tottenham, Mourinho non resterà a lungo: l’ammissione di Levy

CALCIOMERCATO TOTTENHAM MOURINHO / Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha analizzato ai microfoni dell’Evening Standard’ l’addio a Mauricio Pochettino, definendolo la decisione più difficile della sua carriera: "Con Mauricio avevo c'era una relazione personale da cinque anni e mezzo, non avrei mai voluto esonerarlo: è stato incredibilmente difficile, ma lui ha compreso le mie ragioni, è un uomo di calcio. Sono certo che sarà ancora più forte dopo quest'esperienza.

Un ritorno in futuro? Perchè no, non chiudo le porte".

Il patron degli Spurs, dopo aver elogiato il nuovo allenatore José Mourinho, ha però ammesso di non credere nei progetti tecnici a lungo termine, ribadendo la fiducia nel portoghese ma non escludendo cambi più frequenti sulla sua panchina: "Dirigere una squadra è difficile, gli allenatori gestiscono una pressione immensa. Non ci sono tanti tecnici che restano in carica per cinque anni, Ferguson e Wenger sono casi del passato, eccezioni. Siamo ossessionati in questo paese con la longevità dei 'manager', ma all'estero contratti di cinque anni nemmeno li firmano: dopo due stagioni, ne arriva un altro".

