Sampdoria, torna Cassano: l'annuncio di Ferrero

SAMPDORIA FERRERO CASSANO / Stagione complicata per la Sampdoria di Massimo Ferrero.

Il numero uno del club ligure ha dovuto esonerare Di Francesco e affidarsi, ad ottobre, ad un nuovo mister per dare una svolta: "è l'ultimo imperatore, è un uomo importante che ha portato serenità alla squadra, ci voleva perché si compensa con me: Ferrero rompe e Ranieri aggiusta - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Qualche innesto? Se mettiamo l'inserto giusto dobbiamo eliminare, capiamo un attimo e a gennaio se c'è bisogno di rinforzare la squadra io sono pronto".

In queste ore il nome di Antonio Cassano è tornato ad essere accostato al mondo Sampdoria, ovviamente non più da giocatore bensì da dirigente. Ipotesi, questa, confermata dallo stesso Ferrero: "E' il mio amore da sempre ve l'ho dimostrato - prosegue il presidente blucerchiato - E' un po' una testa matta, però è un uomo intelligente che conosce il calcio. E' un po' prematuro parlarne perché le cose non si dicono, si fanno. Ho detto ad Antonio che ci vediamo a giugno".

