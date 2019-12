CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI / L'Inter accelera per Dejan Kulusevski. Stando a 'Sky Sport' c'è stato un incontro tra i nerazzurri e l'Atalanta per il talento svedese esploso quest'anno al Parma. Beppe Marotta ha deciso di effettuare un nuovo sprint per anticipare definitivamente la concorrenza che comprende Juventus e club inglesi.

Calciomercato Inter, Kulusevski per giugno.

L'operazione con la 'Dea' sarebbe già stata impostata sui 35 milioni di euro complessivi, ma - cosa importante - in vista di giugno e non per gennaio dato che i ducali non vogliono interrompere il prestito a metà stagione e Conte vorrebbe giocatori più esperti per provare a contrastare la Juve fino alla fine per l'obiettivo scudetto. Con esperti il riferimento è ovviamente ad Arturo Vidal, sogno del tecnico interista ma ad oggi ancora molto complicato da raggiungere dato che il Barcellona ha alzato la posta in gioco ed è pronta a chiedere 25 milioni per il suo cartellino. La volontà del cileno di lasciare i blaugrana per ricongiungersi con il suo 'mentore' potrebbe però fare la differenza a vantaggio del club di Suning. Staremo a vedere.