FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalla vetrina dell'Europa League ai campionati giovanili, dal debutto di Tunjov in serie A al talento di Ihattaren del Psv Eindhoven, il focus di Football Under per Calciomercato.it:

1. Il debutto in serie A è un momento sempre importante nel percorso di un calciatore, Georgi Tunjov ha vissuto questo momento così importante domenica all'Olimpico contro la Roma. Si tratta di un centrocampista di qualità, un trequartista che non ha potuto dimostrare i suoi punti di forza nei diciassette minuti che ha totalizzato contro i giallorossi, subentrando al posto di Felipe. Tunjov è arrivato la scorsa estate alla Spal che l'ha pescato dal Trans Narva, squadra che milita nel campionato estone.

2. Karamoko Dembelè è una promessa del Celtic, dopo il debutto nel campionato scozzese lo scorso maggio è riuscito anche ad esordire in Europa League nella gara contro il Cluj ad appena sedici anni e mezzo subentrando al 73' al posto di Johnston. A febbraio ne compirà diciassette, parliamo di un classe 2003. Dembelè è un esterno offensivo molto rapido, di grande tecnica, abile nelle accelerazioni, dotato di cambio di passo.

3. Un altro talento che si è messo in mostra in Europa League è Filip Stevanovic (classe 2001) del Partizan Belgrado, giocatore d'attacco che può essere schierato in tutte le zone del reparto offensivo. Ha qualità tecniche, forza nelle gambe, capacità di essere imprevedibile, è difficile da fermare quando parte in campo aperto, riesce ad esprimersi al meglio quando parte da sinistra e si porta sul destro per andare al tiro.

È molto bravo quando ha la palla tra i piedi, deve migliorare in fase difensiva e nei movimenti senza palla.

4. L'Ajax è una miniera di talenti, un altro ragazzo che può arrivare a grandi livelli nel vivaio dei lancieri è Kenneth Taylor, centrocampista di grande qualità classe 2002 che ricorda Kevin De Bruyne. Ha gamba, cambio di passo e la sua specialità è nell'ultimo passaggio ma sa essere incisivo anche in zona gol, infatti, ha nelle sue corde 6-7 reti a stagione.

5. L'Eredivisie è uno dei campionati da seguire con più attenzione per la fiducia data ai giovani, nel Psv Eindhoven si sta mettendo in mostra Mohamed Ihattaren, trequartista classe 2002 che ha realizzato finora otto reti a livello stagionale tra campionato ed Europa League. Ihattaren è un giocatore duttile, ha visione e tempi di gioco, van Bommel prova ad adattarlo davanti alla difesa.

6. Nel campionato Under 17 non ci sono talenti solo nelle grandi squadre ma anche in realtà di provincia come il Crotone come l'attaccante Alessandro Maesano, un ragazzo classe 2003 che può giocare su tutto il fronte d'attacco e nell'ultimo periodo è stato impiegato nel ruolo d'attaccante centrale. Maesano è abile sia con la palla, nella rapidità delle giocate, nel livello tecnico con cui le propone, ma anche senza palla con una spiccata capacità nell'attacco agli spazi corti.

7. Ha vissuto la gioia della prima convocazione in Primavera Giuseppe D'Agostino, esterno offensivo classe 2003 che si sta mettendo in mostra nel campionato Under 17 con il Napoli con cui ha realizzato sette gol e quattro assist. Ha velocità di pensiero, cambio di passo, sa essere devastante sia partendo da destra che da sinistra, ha anche ottime qualità tecniche con un ottimo tiro di destro.

8. Il Verona è la rivelazione degli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera, ha rifilato una goleada in trasferta contro il Cagliari sconfitto con un secco 6-1. Philip Yeboah ha realizzato un gol, è un attaccante rapido, sgusciante, tecnicamente abile, con qualità nel dribbling, anche il Manchester City ha pensato al giocatore della Primavera del Verona.

9. Argentino, mancino, al Pescara è arrivato in prestito dal Parma, Fabian Pavone (classe 2000) ha già totalizzato due presenze in serie B meritate attraverso il rendimento in campo nel campionato Primavera 1, in cui ha realizzato sette gol in nove presenze. Può giocare sia da punta centrale che in compagnia di un altro attaccante, dividendosi l'occupazione degli spazi.

10. La Roma ha uno dei vivai più interessanti d'Italia, è evidente anche dal livello qualitatitivo raggiunto in tutte le categorie. L'Under 17 è prima in classifica nel girone C, in dodici gare ha portato a casa undici vittorie e una sola sconfitta contro il Pescara che ha infranto il sogno del girone d'andata a punteggio pieno. Piccareta sta riuscendo a lanciare anche dei ragazzi sotto età come il terzino sinistro Falasca che ha qualità soprattutto nel cross, nell'utilizzo del piede mancino.