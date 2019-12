CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG ARSENAL / Subito 'grana' Aubameyang per Mikel Arteta, ormai prossimo allenatore dell'Arsenal.

Nelle ultime settimane si è infatti parlato con insistenza della volontà dell'attaccante di lasciare i 'Gunners' e oggi il 'The Independent' parla addirittura di un disperato tentativo da parte del giocatore.

Il 30enne vuole tornare a giocare in Champions League e punta ad un trasferimento in un top club: qualsiasi discorso con i 'Gunners' per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021 è stato così interrotto, con il centravanti che sarebbe ora fermo sulla propria posizione di lasciare il club. Tra le squadre accostate ad Aubameyang c'è anche l'Inter di Antonio Conte, anche se non mancano le pretendenti, con Barcellona e Real Madrid su tutte. Si profilano mesi piuttosto 'caldi' sul futuro dell'attaccante.

