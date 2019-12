CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic continua a tenere sulle spine milioni di tifosi. L'attaccante svedese sembrava davvero ad un passo dal Milan: i giorni scorsi erano quelli del grande ottimismo, adesso tutto sembra cambiato. Solo in pochi continuano a credere nel ritorno del bomber a San Siro, forse per la mancanza di vere alternative.

Alla corsa a Ibrahimovic, che aveva dichiarato di essere pronto a sbarcare in Italia, si è tirato fuori il Bologna. E' così rimasto in corsa, insieme ai rossoneri, il Napoli di Gennaro Gattuso.

Proprio il nuovo tecnico degli azzurri starebbe spingendo per avere l'ex compagno di squadra ma in avanti, al momento, sono davvero in troppi. Ultimamente, poi, il nome di Ibra è stato accostato anche all'Everton di Carlo Ancelotti , che lo vorrebbe per rilanciare la squadra in Premier League.

Ibrahimovic, ipotesi ritiro

Ma nelle ultime ore è tornata prepotentemente la voce di un possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese - come riporta 'Corriere.it' - si troverebbe di fronte ad un vero e proprio bivio: il Milan, l'unica sua vera scelta, e l'appendere gli scarpini al chiodo. Il calciatore avrebbe dubbi sulla propria tenuta fisica e di conseguenza di poter dare il giusto apporto alla squadra. Non sarebbero quindi i soldi il vero problema.

