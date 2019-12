EUROPA LEAGUE ROMA GENT NGADEU / "Sarà una doppia sfida difficile, ma abbiamo i mezzi per rendere arduo il compito della Roma". In esclusiva a Calciomercato.it Michael Ngadeu lancia la sfida ai giallorossi sorteggiati lunedì a Nyon come avversari del Gent nei sedicesimi di Europa League.

Roma-Gent, Ngadeu: "Non vedo l'ora!". Poi 'esalta' Dzeko

Il camerunese è uno dei punti di forza della squadra belga del 49enne Jess Thorup, giunta meritatamente prima nel suo girone con 12 punti, mettendosi alle spalle il più quotato Wolfsburg.

"Non vedo l'ora di giocare queste due partite contro un avversario formidabile - ha aggiunto ai nostri microfoni Ngadeu, che si troverà ad affrontare un centravanti ancora top nonostante l'età, parliamo ovviamente di Edin- Sfiderò uno dei migliori attaccanti del mondo e questo è uno dei motivi per cui sono così entusiasta".

Ngadeu è anche un elemento di spessore del Camerun, con il quale ha collezionato in carriera 24 presenze. Il suo trasferimento in Belgio è avvenuto l'estate scorsa, dopo un'annata importante e vissuta da protagonista allo Slavia Praga, eliminato solo ai quarti e a fatica dal Chelsea allora di Sarri e poi vincitore della competizione. "Qui a Gent mi sono ambientato molto bene, penso però di poter ancora migliorare da tutti i punti di vista. Se sono informato sulla Serie A e se ci sono stato vicino? Del campionato italiano conosco soprattutto la Juventus - ha risposto in conclusione il classe '90 di Maroua - e posso dire che fino a questo punto della mia carriera non sono mai stato sul punto di trasferirmi in Italia".

