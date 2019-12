CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN HAKIMI GOTZE / Continuano a tenere banco in casa Borussia Dortmund le situazioni legate al futuro di Hakimi e Gotze: il primo di proprietà del Real Madrid e accostato anche alla Juventus in vista della prossima estate, il secondo in scadenza di contratto a giugno e ambito da Inter e Milan. Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del club tedesco Michael Zorc ha fatto il punto sui due calciatori a partire dal laterale marocchino: "Abbiamo espresso più volte la volontà di tenerlo nella prossima estate, nulla è stato ancora deciso.

Chiaramente non dipende solo da noi, ma anche dalla volontà del Real Madrid e del giocatore".

Calciomercato Inter e Milan, rinnovo Gotze: parla Zorc

Nessuna novità invece sul rinnovo del contratto in scadenza di Mario Gotze: "Sono in corso delle discussioni interne. Al momento non c'è nulla da comunicare, non c'è alcuna novità". Il futuro del 27enne resta dunque in bilico. Inter e Milan sono alla finestra pronte a cogliere l'eventuale occasione a parametro zero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

