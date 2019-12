STELLA ROSSA DIMISSIONI MILOJEVIC / Vladan Milojevic non è più l'allenatore della Stella Rossa.

Il tecnico serbo ha ufficializzato le proprie dimissioni in conferenza stampa: "Ho deciso di non essere più l'allenatore della Stella Rossa. Voglio ringraziare il mio staff, la mia famiglia e soprattutto i tifosi che ci sono stati sempre vicini". Milojevic lascia con la squadra eliminata dalle coppe europee ma in vetta al campionato serbo con un vantaggio di ben 11 punti nei confronti deldopo solo 20 giornate.