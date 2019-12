CALCIOMERCATO JUVENTUS LIHADJI / Non solo grandi nomi già affermati ma anche potenziali campioni. La Juventus, sempre molto attenta al mercato dei giovani, guarda in Francia per un nuovo colpo: i bianconeri - secondo quanto riportato da 'FussballTransfers' - avrebbero messo gli su IsaacLihadji.

L'esterno d'attacco francese di proprietà delsi è messo in mostra nelle giovanili della Nazionale e con quella del club ma nonostante la giovane età - è un classe 2002 - ha già giocato due spezzoni di gara incon la maglia dell'OM.

La Juventus sarebbe tra le squadre che avrebbero offerto un contratto al talento francese. A voler approfittare della situazione contrattuale di Lihadji, in scadenza il prossimo giugno, nono sono solo i bianconeri: anche Borussia Dortmund, Tottenham, Barcellona e Lille vorrebbero tesserare il giovane calciatore dell'OM.

