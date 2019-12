SONDAGGIO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO DYBALA HIGUAIN / Cristiano Ronaldo-Dybala-Higuain, un super tridente al servizio di Maurizio Sarri.

Per la seconda volta consecutiva in stagione, i tre sono partiti titolari anche ieri pomeriggio al Marassi contro la: nel post partitaha però dichiarato che a volte qualcuno resterà fuori. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Chi deve essere il sacrificato? Questa domanda è stata posta ai lettori di Calciomercato.it tramite Twitter e il 63% ha indicato Higuain come scelta. Sorprende il secondo posto di Cristiano Ronaldo con il 20%, Dybala il preferito dei 3 con il solo 18%.

