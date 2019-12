CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA - Continua ad essere uno dei nomi caldi in ottica calciomercato Arturo Vidal. Nuovamente escluso dall'undici titolare da Ernesto Valverde per il ClasicoBarcellona-Real Madrid, tanto da aver mostrato il proprio disappunto nella rifinitura, il cileno è entrato in campo al minuto 55 al posto di Semedo, senza incidere in maniera particolare. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, raccontano di un incontro tra l'entourage del calciatore e la dirigenza catalana per discutere del futuro: l'allenatore dei blaugrana non vorrebbe perdere il 32enne calciatore che, però, chiede più spazio. Sullo sfondo, in attesa, c'è l'Inter: Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, vorrebbe riavere a disposizione, dopo la comune esperienza alla Juventus, il centrocampista per rinforzare un reparto falcidiato dagli infortuni.

Calciomercato Inter, la richiesta del Barcellona per Vidal

Come riportato nelle scorse settimane, il Barcellona, se proprio non dovesse riuscire a trattenerlo, vorrebbe monetizzare dalla cessione di Arturo Vidal, arrivato dal Bayern Monaco nell'estate del 2018 per 19 milioni di euro più bonus. La prima richiesta dei catalani era di 15 milioni di euro, ma secondo nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la società presieduta da Bartomeu ha alzato la posta in gioco ed è pronta a chiedere 25 milioni per il cartellino del calciatore. Una mossa dettata, probabillmente, dalla volontà di far desistere l'Inter e le altre squadre interessate. Ma, come spesso accade, è la volontà del calciatore ad essere decisiva e molto, se non tutto, dipenderà dall'esito dei vari incontri che si terrano tra il suo agente, Fernando Felicevich (lo stesso di Alexis Sanchez), e gli uomini mercato del Barcellona da qui all'inizio della sessione invernale di riparazione.

