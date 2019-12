CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI PARMA FAGGIANO / In vista della finestra invernale di calciomercato, l'Inter cercherà di regalare a Conte un top player in grado di rafforzare il reparto di centrocampo, che ha mostrato qualche lacuna di troppo in questa prima parte di stagione. In attesa di novità dal fronte Barcellona sul futuro di Arturo Vidal, il sogno in casa nerazzurra resta Dejan Kulusevski, centrocampista classe 2000 di proprietà dell'Atalanta che si sta mettendo in gran luce con la maglia del Parma. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Kulusevski si allontana: nuovo annuncio

Conte e Marotta devono fare i conti però con la forte resistenza del club ducale, che non ha alcuna intenzione di privarsi del talento svedese prima della fine del campionato. Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare del futuro di Dejan Kulusevski: "Resta. E' del Parma fino al 30 giugno. Parlarne troppo potrebbe fargli male. È arrivato qua, ha sposato il progetto, ha sposato l’allenatore e l’allenatore ha sposato lui".

