Calciomercato, da Izzo a Banega e Kjaer: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO IZZO SIVIGLIA TORINO BANEGA FIORENTINA KJAER ATALANTA - L'asse Bergamo-Siviglia è stato molto battuto l'estate scorsa: Muriel, Kjaer e Arana sono approdati all'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Mentre il colombiano si è adattato molto bene ai dettami tattici del nuovo allenatore, il difensore centrale e l'esterno sinistro stanno faticando, e non poco. Lo spazio a loro disposizione è pochissimo e lo stesso Gasperini ha parlato della situazione del danese, paventando un addio a gennaio. Però, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non sono stati mossi passi ufficiali verso un possibile ritorno a Siviglia del 30enne calciatore nel mese prossimo.

Nel frattempo, è circolata anche la voce che vorrebbe il club andaluso sulle tracce di Armando Izzo del Torino . Anche in questo caso, piovono smentite: il tecniconon ha chiesto al direttore sportivodi intervenire in quel reparto, dunque, ad oggi non si tratta di un obiettivo concreto. Infine, l'altra smentita che arriva è relativa alle indiscrezioni che volevano la Fiorentina di Rocco Commisso su Ever Banega : l'argentino, con un breve passato all', dovrebbe restare, a meno di clamorosi colpi di scena, in Spagna almeno fino alla fine della stagione in corso.

