NAPOLI ESCLUSIVO LOZANO / Tante belle aspettative, finora quasi interamente tradite. Hirving Lozano è stato l'acquisto più costoso della storia del Napoli, la punta di diamante di un mercato che avrebbe dovuto consolidare la formazione azzurra come tra le migliori in Europa. E invece, il tracollo dell'era Ancelotti e le incomprensioni tattiche con il tecnico emiliano, hanno reso l'adattamento del Chucky in Italia ancor più complicato: "E' un momento particolare per lui - spiega Alessandro Monfrecola, osservatore ed intermediario dal Messico, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - Non è tranquillo, sa di esser costato molto e di giocare in un contesto dove sta faticando ad esprimersi. Il Napoli non lo lancia in profondità, è quasi sempre costretto a giocare spalle alla porta".

Tuttavia, con il cambio di panchina e l'arrivo di Gennaro Gattuso, magari, El Chucky può tornare quello di prima: "Premettendo che l'unità di intenti c'era anche con Ancelotti - spiega Monfrecola - Lozano non ha mai avuto problemi con i propri allenatori. Con Ancelotti c'erano delle incomprensioni tattiche, ma il ragazzo non si è mai lamentato. Detto questo, credo che con Gattuso possano esserci risvolti positivi.

Calciomercato Napoli, Lozano in prestito un'ipotesi accattivante

Caratterialmente Rino è uno che saprà far presa su di lui, ma dovrà anche riportarlo sulla fascia, destra o sinistra che sia".

Il rischio, però, che nel mentre un giovane come Lozano possa perdersi c'è e non va ignorato: "Chucky ha tutto per superare questo momento di difficoltà, ha le doti giuste per farlo - continua Monfrecola - Adesso starà al Napoli e a Gattuso farlo rendere al meglio. Poi se questo rendimento dovesse continuare fino al termine della stagione, a quel punto si potranno fare anche altri ragionamenti. Ad esempio, mandarlo in prestito per un paio di mesi, magari in un ambiente con meno pressioni, per farlo maturare e abituarlo al nostro calcio". Un'ipotesi prestito che, però, Monfrecola stempera subito: "Le difficoltà che Lozano sta avendo al Napoli sono oggettive e coinvolgono anche calciatori più esperti, come stiamo vedendo. Sono sicuro che si riprendernno tutti: lui e il resto della squadra".

Certo che il costo del cartellino continua a pesare e anche tanto. Un costo che Monfrecola rivela sarebbe potuto essere nettamente inferiore ai 50 milioni di euro dell'ultima estate: "Lo proposi al Napoli già ai tempi di Sarri, quando giocava al Pachuca. Sarebbe costato molto, molto meno rispetto ad oggi e avrebbe vissuto l'adattamento con meno pressioni. E poi, avrebbe trovato un allenatore bravo nell'esaltare i giovani e nel far rendere calciatori buoni ma non eccezionali, come se fossero tali". D'altronde, il Napoli ha sempre cercato con grande insistenza Lozano, come Monfrecola conclude spiegando: "E' stato l'unico club italiano a volerlo. Su di lui c'erano molti club europei, soprattutto provenienti dalla Premier League. Uno su tutti? Il Manchester United".

