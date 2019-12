CALCIOMERCATO ANCELOTTI EVERTON / Manca ormai pochissimo all'approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton. Non è ancora ufficiale, ma tutti i segnali indicano che lo sarà davvero a breve.

Dopo l'addio alla panchina del, complice un inizio di stagione davvero deludente, l'exè pronto subito a tornare in azione e a cercare di ripartire dal campionato inglese. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato, Ancelotti-Everton: avvocati al lavoro

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' mancano soltanto pochi dettagli per la firma con l'Everton. Prima però servirà risolvere il contratto con il Napoli, ma questa è una formalità. Gli avvocati di Ancelotti e il club azzurro sono al lavoro da questa mattina per separarsi definitivamente in modo da poter poi permettere al tecnico di firmare con l'Everton appena si sarà liberato nelle prossime ore.

Calciomercato, Ancelotti-Everton: spunta il bonus salvezza

