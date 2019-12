CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Impegnato nel Mondiale per Club dove incontrerà il Liverpool in finale, il Flamengo non vede l'ora di chiudere la questione Gabigol. Come detto più volte, il calciatore ha rimandato la decisione definitiva a mondiale concluso e questo ha destato un po' di preoccupazione nei tifosi 'rubronegros', soprattutto per l'eventuale presenza di offerte europee.

In un'intervista rilasciata a 'Fox Sports Brasil', il vicepresidente del club carioca, Marcos, ha rassicurato tutti. "Dopo il Mondiale rinizieremo a parlare con Gabriel. Per quanto riguarda l', è tutto ok. E' un progetto che sta andando bene e che vogliamo continuare. Le cose sono ben incamminate da tre o quattro mesi, per la cifra che stavamo trattando già tre mesi fa. Sembra che non ci siano state modifiche. Siamo molto ottimisti su Gabriel e la cifra è ben al di sotto dei 22 milioni di euro".