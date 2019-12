CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI RINNOVO / Il Napoli è pronto a ripartire da Piotr Zielinski. La dirigenza azzurra è attiva sul mercato in vista della finestra invernale di calciomercato per rafforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso: occhi puntati soprattuto sul centrocampo, con diversi nomi seguiti dal ds Giuntoli. Ma il centrocampista polacco non è in discussione e De Laurentiis è pronto a blindarlo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Napoli, rinnovo Zielinski: vicina la fumata bianca

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Napoli è ad un passo dal rinnovo di Piotr Zielinski. Confermate le indiscrezioni di Calciomercato.it: il contratto attuale del centrocampista polacco è in scadenza a giugno 2021 ma il club e l'entourage del giocatore sono al lavoro per definire un accordo con la fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il nuovo accordo legherà Zielinski e il Napoli fino al 2024. Per il classe '94 si tratta della sua quarta stagione in azzurro. Scongiurata così l'ipotesi del nuovo Everton targato Ancelotti.

