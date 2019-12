FIORENTINA ROMA MONTELLA / Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera al Franchi contro la Roma di Paulo Fonseca. La squadra viola, reduce dal pareggio casalingo contro l'Inter, vuole tornare alla vittoria ma deve fare i conti con il dubbio Chiesa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

L'infortunio di Chiesa: "Ha preso una botta alla caviglia nei primissimi minuti contro l'Inter. Aveva un buco sul collo del piede, un'ematoma. Ha preso un antinfiammatorio per continuare a giocare. L'ho tolto perché non stava bene. Ieri stava peggio, ha fatto la risonanza.e non si è allenato in gruppo. Oggi vedremo quale sarà il responso sul campo".

Il pareggio contro l'Inter: ''I ragazzi hanno dato una risposta importante. Ci sono stati tanti tanti segnali positivi''.

La sfida contro la Roma: "Una parte del mio cuore è a Roma. Mi ha dato tante gioie e tanti dolori sia in campo che da allenatore. Ci manca una vittoria in campionato, magari arriva domani e magari senza meritarmela troppo".

L'assenza di vittorie: ''Manca soprattutto per la classifica anche se il morale si è risollevato dopo l'Inter.

Sappiamo che affrontiamo un avversario di grande livello e di grandi alternative.Sono speranzoso perché penso che la squadra farà una grande gara".

Fonseca: "Ha grandi idee e si è subito adattato al calcio italiano. Predilige il possesso palla anche se rischia qualcosina".

L'intreccio di mercato con Florenzi: ''Speriamo di mangiare il panettone prima di pensare al mercato. Non mi interessa il mercato ad oggi. Sono concentrato solo sul campo e non ho altre possibilità".

Il futuro sulla panchina viola: ''So che sono uno dei responsabili o il vero responsabile del rendimento, sono il capro espiatorio e mi sta gasando e forse così rendo anche di più".

Il punto su Pedro: ''Sinceramente non devo decidere io, lo devo valutare. Ha grandi qualità, si deve abituare al ritmo. Sa giocare con i compagni e vede la porta ma deve migliorare. La Serie A ti mette di fronte a tante difficoltà. C'è bisogno di un periodo di adattamento. Se abbiamo tutti pazienza può diventare un giocatore importante".

Il ritorno di Kalinic: ''Non mi sono spiegato bene: escono tanti nomi ma il mercato non lo faccio io che devo fare altro. Non si è lasciato bene a Firenze e che non sono graditi i ritorni è un altro dato di fatto che sto pagando anche io. Fatemi mangiare tranquillamente il panettone".

